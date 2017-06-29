Освобождение мечети Ан-Нури в Мосуле, где группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ. — Ред.) объявило о создании «халифата», символизирует конец существования террористической группировки, заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Взрыв боевиками ИГ мечети Ан-Нури и минарета Аль-Хадба и сегодняшнее возвращение их властям — объявление об окончании (существования) лжегосударства ИГ», — сказал он.

Глава правительства Ирака также пообещал продолжать преследовать боевиков ИГ до тех пор, пока в стране не останется ни одного террориста.

В частности, в скором времени он должен выступить с речью в Западном Мосуле.

Мосул был объявлен «столицей» ИГ три года назад. На прошлой неделе боевики террористической группировки взорвали соборную мечеть Ан-Нури, построенную в XII веке.