После двухлетнего перерыва в Якутске состоялось заседание Алмазного совета при главе республики. Новый руководитель, депутат Госдумы Галина Данчикова, предложила уделить особое внимание развитию местной промышленности. Из-за негативных тенденций в экономике алмазогранильная и ювелирная отрасли находятся в кризисе.

Как передает ИА SakhaNews, в 2016 году 10 алмазогранильных предприятий произвели бриллиантов на $68 млн, что на 34% меньше, чем в позапрошлом году. Реализация продукции сократилась на 24,6%. У 38 ювелирных предприятий объем производства снизился на 22,2%, реализации — на 37,4%.

Чтобы улучшить ситуацию, планируется расширить производство драгметаллов, запустить новую линейку изделий из полудрагоценных камней и ориентироваться на ту продукцию, которая может оживить рынок.