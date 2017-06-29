Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что во время саммита G20 получится организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом глава МИД ФРГ сказал российскому президенту на встрече в Кремле.

«Саммит «группы двадцати» будет очень крупным мероприятием, мы надеемся, что на полях данного мероприятия у нас будет возможность связать с вами президента США», — заявил Габриэль.

Также Зигмар Габриэль отметил, что Германия надеется на «силу диалога» между странами-участницами, которая поможет достичь договоренностей по климату в рамках данного саммита. Саммит G20 пройдет 7–8 июля в Гамбурге.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату, назвав его нечестным по отношению к своей стране.