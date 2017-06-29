Завоз чистого грунта начался в четверг на закрытый мусорный полигон ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Балашихи.

Чистый грунт на закрытый по требованию президента РФ Владимира Путина полигон начали завозить для того, чтобы придавить привезенные туда за последнее время отходы, а также в целях ликвидации запаха и предотвращения возгораний на объекте, сообщает телеканал «360». Всего до 1 октября планируется завезти минимум 400 тыс. куб. чистых грунтов, чтобы накрыть тело полигона слоем около 1 м. В сутки на полигон будет завозиться порядка 2 тыс. куб. грунта на 150–200 машинах, сообщает ТАСС.

Работы ведутся в рамках консервации свалки на период до старта ее рекультивации, пояснили в министерстве экологии Московской области. Весь процесс проходит под контролем Росприроднадзора, Минэкологии и администрации городского округа. Рекультивация Кучинского полигона продлится около двух лет. На данный момент разрабатывается ее проект.