Почтить память борцов за победу в Великой Отечественной войне на митинг, посвященный Дню партизан и подпольщиков, пришли не только учащиеся школ Пскова и ветераны, но и заместитель главы города Владимир Воробьев, управляющий делами аппарата Псковской городской думы Светлана Комарова и председатель Псковского городского совета ветеранов войны и труда Виктор Гаврилов.

Почетный караул у Партизанского камня несли воспитанники центра внешкольной работы «Патриот». Замглавы города выразил благодарность ветеранам, напомнив, что именно псковские партизаны первыми доставили продовольствие в блокадный Ленинград, сообщает Псковская лента новостей.

Ветераны делились воспоминаниями о годах партизанского сопротивления, о подрывах боеприпасов и всех ухищрениях, на которые шли, чтобы приблизить долгожданную победу. Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов к Партизанскому камню.