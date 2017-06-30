«Локомотив-Кубань» расстался со своей главной звездой — 31-летним Тэйлором Рочести. Американский защитник провел в Краснодаре всего год и теперь близок к переходу в один из немецких клубов. По информации «Известий», кубанцы уже нашли замену Рочести. На следующей неделе «Локомотив» объявит о переходе 25-летнего Тревора Лэйси.

Прошедший сезон атакующий защитник отыграл в итальянской серии А. В составе «Динамо Сассари» Лэйси набирал 10,8 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

Это был второй профессиональный сезон в карьере американца. До 2015 года он выступал в NCАA (Национальная ассоциация студенческого спорта). Сначала за университет Алабамы (2011-2013), а затем за университет Северной Каролины (2014-2015). В 2015 году он был включен во вторую символическую пятерку Атлантической конференции по версии СМИ и принял участие в летней лиге НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Однако, так и не найдя клуб в НБА, Тревор решил перебраться в Европу.

— Все детали по переходу Лэйси уже согласованы, — рассказал «Известиям» источник в клубе. — Баскетболист подпишет контракт по схеме «1+1».

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отказался комментировать возможный переход Лэйси.

Лэйси станет первым новичком в составе «Локо» в летнее межсезонье и далеко не последним. По словам генерального менеджера Алексея Саврасенко клуб будет набирать команду уровня Евролиги. В ближайшее время «Локомотив» могут пополнить разыгрывающий итальянского «Авелино» Джо Рэгланд, защитник сербской «Црвены Звезды» Бранко Лазич, форвард испанского «Реала» Йонас Мачюлис и центровой «Енисея» Фрэнк Эгелар.

Добавим, что Рочести также стал первым игроком, который официально покинул краснодарскую команду. В конце мая с болельщиками клуба попрощался другой американский защитник — Мэтт Джениннг. Однако официального подтверждения от «Локомотива» так и не последовало.

По словам заслуженного тренера России Сергея Елевича Рочести и Дженнинг не станут большим потерями для краснодарцев.

— Важно, что «Локомотив» сохранил тренера, — отметил «Известиям» Елевич. — Саша Обрадович подписал контракт на два с половиной года и теперь может спокойно строить команду под себя. Не будем забывать, что в прошедшем сезоне он работал с исполнителями, которых подбирали Георгиос Барцокас и Фотис Кацикарис. Однако даже в таком положении Обрадович смог выжать максимум из ребят, здорово их замотивировать. У «Локо» есть костяк игроков сборной России. Они должны остаться. По иностранцам, на мой взгляд, важно удержать только Кевина Джонса и Райана Брокхофа. Остальных можно спокойно отпускать в другие клубы. Думаю, что при удачной селекции «Локомотив» может бороться за попадание в Евролигу. Как через Еврокубок, так и через Единую лигу ВТБ.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Локомотив» дошел до полуфинала Единой лиге ВТБ, уступив ЦСКА (0:3). В Еврокубке подопечные Обрадовича дошли полуфинала, в котором уступили будущим победителям турнира — испанской «Уникахе».

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