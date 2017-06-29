Президент России Владимир Путин, заявил, что Россия разделяет приоритеты, выбранные для саммита G20 в Гамбурге. Об этом пишет ТАСС.

«Федеративная республика готовится принять большой форум — «Большой двадцатки». Мы разделяем приоритеты, которые выбраны», — сказал президент на встрече с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

Путин также пообещал, что РФ будет делать все возможное для реализации договоренностей, которых удастся достигнуть в резульате работы саммита.

Форум G20 состоится 7-8 июля в Гамбурге.