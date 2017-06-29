Порядка 50,9 млн рублей выделили из федерального бюджета на поддержку оленеводства в Ненецком автономном округе (НАО) в 2017 году, сообщили в пресс-службе окружной администрации.

В частности, субсидии были распределены между четырьмя хозяйствами, которые имеют поголовье оленей, включенное в племенной регистр. Их племенное маточное поголовье оценивается в 35 тыс. голов. Общая сумма господдержки для племенных репродукторов региона в этом году составила 31,9 млн рублей.

В рамках сохранения поголовья северных оленей общая сумма господдержки хозяйств составила 19 млн рублей, передает ИА FlashNord.

Ненецкий автономный округ — самый малочисленный субъект РФ, в нем проживают 43,8 тыс. человек. Оленеводство составляет основу традиционного хозяйствования в НАО и является ведущей отраслью в аграрном секторе региона. Округ занимает в России третье место по величине стада домашних северных оленей.