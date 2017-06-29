Страны НАТО в 2017 году потратят на военные нужды почти $946 млрд, доля США в этих расходах составит $683,4 млрд, свидетельствует доклад альянса об оборонных расходах на 2010–2017 годы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что НАТО наращивает военные расходы третий год подряд. В 2017 году, по оценке НАТО, их рост составит 4,3%, суммарные траты всех 29 стран-членов составят $945,961 млн, тогда как в 2016 году они были на уровне в $920,114 млн.

Больше всех на военные нужды НАТО потратят США: их доля вырастет с $664,058 млрд в 2016 году до $683,414 млрд в 2017 году. Следом за США идет Великобритания, вклад которой в бюджет НАТО составит $54,863 млн. На третьем месте — Франция с расходами в $44,333 млн.

Латвия, Литва и Румыния существенно увеличат расходы на оборону НАТО. В 2010 году они выделяли соответственно 1,06%, 0,88% и 1,24% от их ВВП, а в 2017 году выделят 1,7%, 1,77% и 2,02%.

Напомним, в мае члены НАТО на саммите в Брюсселе договорились о составлении национальных планов по увеличению вкладов в оборону. В этих планах страны расскажут, как они намерены добиться выделения в бюджет НАТО 2% от ВВП.