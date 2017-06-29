В волгоградской колонии двое заключенных обманывали жителей Астрахани по телефону. Используя мобильный телефон и SIM-карту, зарегистрированную на других лиц, мошенники рассказывали потерпевшим о родственнике, попавшем в дорожную аварию, и просили деньги для помощи. Таким образом они похитили более чем у 10 человек суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

После служебной проверки в колонии у злоумышленников отобрали телефоны, нарушители помещены в штрафной изолятор. Об этом информирует ресурс novostivolgograda.ru. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд.