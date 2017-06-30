Фокус-группы, которые собирают социологи, интересны тем, что позво­ляют следить, как люди выбирают свою позицию. Вот аргументы «за», вот аргументы «против». Какие выбрать? Это очень напоминает выбор товара в магазине. Походим, посмотрим, решим. Фокус-группы были проведены в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре.

Что сказали цифры? 14% — непримиримая группа сторонников ограничений. Это немного, но убедительнее живые голоса. Почему они так думают и на что надеются?

Люди подозревают, что против них сговорились, за их интересы вступиться некому. Государство взялось регулировать сети, потому что ему так проще. Но это лучше, чем ничего. «Я считаю, что существует ценовой сговор и реальной конкуренции между продавцами нет. Все они давно договорились, все цены приблизительно одинаковые, мало чем разнятся. А государству большие супермаркеты значительно проще контролировать» (Юрий, Москва).

Есть надежда на очень здоровый, свежий, натуральный товар — огородно-дачная идиллия. Большой современный город — и молоко от собственной коровы, огурцы из своих теплиц, мясо самостоятельно выращенного бычка. Не то что в этих сетях. Людям хочется верить, что это возможно. «Как мне кажется, в сетях нормального мяса нет, оно как будто перемороженное, есть невозможно. Молоко — как будто порошок с водой (Надежда, Моск­ва). «А в маленьких специализированных магазинах — прямо производитель там, фотографии и отзывы. Как он эту птицу выращивает, очень здорово, веришь» (Александр, Москва).

У противников силового регулирования торговли есть свои аргументы. Они просты, ясны и не требуют глубокого погружения в экономику.

Прежде всего люди опасаются разрушения привычного мира. Им удобно, что есть сетевые магазины с узнаваемым ассортиментом, предсказуемыми ценами и покупательским комфортом. Они проводят там свое время и чувствуют свою связь с пульсом современного мира. Нельзя забывать, сети — элемент единства общества. Может, и не «духовные», но скрепы. Может, и не «мечтательны», зато надежны. «В любом магазине отделы расположены одинаково. Ты знаешь, куда идти, и не ищешь ничего. Зачем это ломать? От добра добра не ищут» (Виталий, Краснодар). «Сейчас много магазинов. Вот у меня рядом и «Пятерочка», и «Магнит», и «Кировский». Я уже знаю, куда и зачем идти, где что дешевле, а что где лучше» (Наталья, Екатеринбург). «Мне нравится доступная среда. Припарковался, зашел. Плюс график работы понятный. Ну и я могу планировать свой бюджет на неделю» (Ирина, Екатеринбург).

Экономическая логика российским потребителям тоже не чужда. Эффект масштаба — не теория, а повседневный опыт. «Из положительных моментов — чем крупнее сеть, тем дешевле можно встретить товар» (Людмила, Москва).

Привлечение клиентов, стремление нравиться больше, чем конкуренты, придумать свои «фишки» — все эти приемы современной экономики наглядно проявляются в деятельности торговых сетей. И смысла лишаться этого средний покупатель не видит. Все «хитрости» торговли просты и понятны. Сетевая торговля — своего рода рыночный ликбез. И сознание потребителя массово меняется. Не под внушением пропаганды, а под воздействием ежедневного опыта. «Продукция в сетевых магазинах рассчитана на различных потребителей, на мой взгляд, и победнее, и побогаче» (Наталья, Москва). «Там можно найти такие товары, которые будут дешевле, а качества не теряют, например по акции. В простых маленьких магазинах такого нет» (Ольга, Екатеринбург). «Они конкурируют между собой, т.е. побольше себе клиентов своими скидками заманивают» (Мария, Екатеринбург). «Они сдерживают политику ценообразования, больше конкуренция — цены вверх не взлетают» (Иван, Краснодар).

Время от времени можно слышать жалобы: в сетевых магазинах с большим ассортиментом часто невольно покупаешь больше, чем хотелось бы. Но стоит вспомнить, что ВВП страны формируют рядовые потребители, которым нравится покупать. «Ассортимент, конечно, у меня увеличился по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас я покупаю больше продуктов, разнообразнее» (Татьяна, Москва). «Я стала получать от покупок удовольствие, когда появились супермаркеты. Это даже маленькое событие. В итоге стала покупать больше. Но времени стала тратить меньше. Помню советские времена, какие были очереди» (Оксана, Екатеринбург).

Недостатки? Да сколько угодно. Персонал бывает невежлив, нужные продукты бывает непросто отыскать в забитых товарами больших торговых залах. Однако недостатки на сегодня воспринимаются терпимо. Во-первых, есть выбор между магазинами. Во-вторых, все развивается, меняется, становится лучше. «Качество, уровень персонала не всегда высокий, персонал набирают кого ни попадя. Недоброжелательность можно наблюдать, потому что работа очень тяжелая и оплата труда соответствующая» (Павел, Москва). «Бывает, что ценники попутали местами, написано по одной цене, а оказывается — другая цена» (Патимат, Краснодар).

Но покупатели не готовы из-за недостатков идти на принцип — пускать «вселенную потребителя» под нож. Принцип («вкусная, здоровая и дешевая пища») не исключает разнообразия, он не диктует единственную меру. Ограничение цен — мера проверенная, у нее есть преимущества, но есть и собственная логика. Она ведет к уничтожению рыночной конкуренции, дефициту продуктов и падению их качества.

Что показали результаты исследования? Большинство людей понимает — простые меры не работают в сложной системе. Нужно действовать осмотрительнее — по принципу «не навреди».