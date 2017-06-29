Президент Сбербанка Герман Греф порекомендовал населению не использовать криптовалюту, объяснив это высокими рисками. Курсы криптовалюты он называл волатильными, а технологии еще незрелыми. С такими суждениями Греф выступил в «Ельцин центре» с лекцией на тему «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента».

«Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть», — сказал Греф.

Тем не менее глава Сбербанка не считает нужным запрещать данный вид валюты. Более того, он отметил, что всё больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и России следует взять с них пример.

«Государство почувствовало конкуренцию. И первое движение — запретить. ...Но я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать», — подчеркнул Греф.

Аналитики интернет-магазина Aliexpress утверждают, что, согласно статистике, увеличился спрос на биткоин-майнеры и видеокарты, с помощью которых можно получить криптовалюту. По мнению экспертов, всплеск интереса связан с расширенными возможностями майнинга криптовалют. На данный момент в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов.

Криптовалюта — набирающая популярность цифровая валюта, использующаяся для расчетов в электронных платежных системах. Сегодня такой способ оплаты стали принимать многие интернет-магазины.