Около 230 памятников Красной армии могут быть снесены в Польше, согласно принятым поправкам в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. Об этом сообщил в четверг представитель Института национальной памяти Польши (ИНП), отвечающий за мемориальную работу, Адам Сивек.

«По нашей оценке, речь идет примерно о 230 памятниках, касающихся Советской армии», — цитирует Сивека ТАСС.

В новой версии закона говорится о том, что памятники и другие подобные объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».

К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу.