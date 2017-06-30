Начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев рассказал «Извес­тиям», как ведомство смотрит на государственное вмешательство в свободные рыночные отношения.

Постоянно выдвигаются предложения, связанные с мерами ограничительного характера. К примеру, госрегулирование цен на базовые продукты, ограничение работы крупных торговых центров. Нужны ли такие меры, к чему они могут привести?

Если мы ставим перед собой цель иметь на рынке большое разнообразие продуктов питания по разумным ценам, то мы можем ее достичь несколькими различными способами. Самый сложный из них, требующий большого внимания, усилий и компетенции, — развитие производства и организация добросовестной конкуренции. Если инфраструктура хорошо развита, предложение постоянное и достаточное, то цены практически всегда низкие, за исключением сезонных пиков и колебаний.

Со времен Советского Союза у нас критически недоставало этой инфраструктуры. Собирали неплохие урожаи, которые, к сожалению, не могли долго храниться. Сегодня требуются серьезные инвестиции в основной капитал, связанный с хранением, доставкой, переработкой. Это серьезные деньги, серьезные ресурсы: временные, институциональные, технологические.

Чтобы не заниматься решением многоуровневых задач, порой возникают идеи с максимально упрощенным подходом. «Давайте установим цены на определенном уровне», «давайте ограничим наценку», «запретим работать в определенное время, определенным магазинам» и тому подобное. При этом такие «простые» решения нельзя назвать маргинальными, поскольку в разных странах элементы этих подходов с разной степенью эффективности использовались. Основной вопрос — устроят ли возможные перебои в наличии товаров с такой «справедливо» установленной ценой, а также не работающие в удобное время магазины наших граждан, привыкших к разнообразию товаров и к определенному сервису, который предоставляется супермаркетами.

Наши супермаркеты — это современные объекты с высоким уровнем сервиса. В силу разных обстоятельств многие российские семьи воспринимают поход в супермаркет всей семьей в выходные как часть культурной жизни. В этих условиях, конечно же, российский потребитель не поддержит ограничение времени работы супермаркетов.

Что же касается регулирования цен, то мы не приветствуем государственного вмешательства в установление цен на товарных рынках за исключением регулирования тарифов естественных монополий. Во всех остальных случаях необходимо использовать различные механизмы рыночного ценообразования.

Более того, мы негативно относимся к установлению фиксированных цен и надбавок в розничной торговле. Есть разные обстоятельства, влияющие на ценовое движение, и если они не учитываются, а при административном ценообразовании это происходит сплошь и рядом, — возникают дефициты.

Как вы оцениваете состояние конкуренции в отрасли?

Конкуренция развивается, цены на рынке устанавливаются в результате действия экономических механизмов, в основе которых лежит баланс спроса и предложения. Очевидно, что в пиковые сезоны спрос превышает предложение и цены на товары растут. Ситуацию можно сгладить за счет развития сельскохозяйственной и товаропроводящей инфраструктуры.

Стоит отметить, что благодаря конкуренции между торговыми сетями рост цен на продовольственные товары ниже, чем экономическая инфляция. Система находится в том сложном сбалансированном состоянии, в каком и должна быть. Однако в ней по-прежнему много перекосов в отношениях между поставщиками/производителями и торговыми сетями, между торговыми сетями и регуляторами, между торговыми сетями и потребителями. Ежедневная работа правительства связана с тем, чтобы эти перекосы устранять.

Отдельное спасибо правительству за то, что даже в моменты, когда возникал пиковый спрос на отдельные продовольственные товары, были выбраны стратегии, не связанные с ценовым контролем. При этом они удовлетворили спрос и привлекли в эти секторы инвестиции, которые повысили объемы производства и создали условия для снижения цен в разумные сроки.

Как, по вашим прогнозам, будет меняться законодательство в сфере торговли?

Гражданское законодательство должно развиваться, но нельзя, чтобы оно менялось просто по щелчку. У нас достаточно консервативная система, предполагающая экспертизу обоснованности запросов на изменение законодательства со стороны правительства, Федерального собрания и администрации президента.

В то же время торговое законодательство довольно подвижно. Оно новое и находится под постоянным наблюдением. Ведется мониторинг применения норм законодательства о торговле. В рамках этой работы участниками рынка, депутатами и правительством оценивается применение нового законодательства в тех отношениях, на регулирование которых оно направлено.

В результате этих процессов в прош­лом году были внесены соответствующие поправки. Они также находятся под пристальным вниманием всех заинтересованных лиц, и это правильно.

После изменения законодательства тем не менее должно пройти время. Эффект, на который рассчитаны поправки, будет заметен только после полной имплементации нововведений.

Пакет поправок в закон о торговле, принятый летом прошлого года, был направлен на решение накопившихся проблем и институционально говорил о том, что торговые сети должны прекратить взимать необоснованные платежи, жить за счет своей коммерческой деятельности, а не за счет безудержной эксплуатации своей рыночной власти.

Торговые сети должны устанавливать такие надбавки/торговые наценки, которые позволяют им воспроизводить свою экономическую модель в условиях конкуренции с другими торговыми сетями. Все скрытые платежи должны стать открытыми путем перемещения из навязанных псевдоуслуг, псевдобонусов в реальную эффективную наценку.

Мы сознательно не стремились ограничивать наценки, так как торговая сеть в условиях конкуренции не может себе позволить гигантские торговые наценки. Она заинтересована в их снижении, поскольку зарабатывает деньги на продаже товаров.

Наша задача — охранять конкуренцию между торговыми сетями. Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию «выжженной земли», когда в муниципальном районе или городском округе есть только одна торговая сеть и все остальные сети туда зайти не могут. В таком случае на этих территориях мы получим максимальные цены и максимальные наценки.

Поручение президента по проработке вопроса, связанного с ограничением предельной доли федеральных торговых сетей в субъектах РФ не более 50%, это в целом отражение беспокойства о сохранении конкуренции и баланса сил. Наша задача не создавать и не охранять монополии. Когда на одной территории работает несколько торговых сетей, конкурирующих между собой, люди могут выбирать, в магазин какой торговой сети пойти. В свою очередь, торговые сети будут следить и снижать свои торговые наценки и не допус­кать роста цен на продовольственные товары, которые они продают, иначе они проиграют конкурентную борьбу. Задача государства заключается в заботе о том, чтобы такая конкурентная среда в этом секторе сохранялась как можно дольше.