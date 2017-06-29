Уровень опасности из-за ожидающихся в пятницу в Москве грозовых дождей, усиления ветра и высокой температуры воздуха повышен с желтого до оранжевого. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Такой же уровень опасности объявлен в Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Предпоследний — оранжевый — уровень опасности предполагает вероятность стихийных бедствий с возможным нанесением ущерба, уточняет «Ридус».

По предварительным прогнозам, пятница в Москве может стать самым теплым днем за текущий месяц. Воздух прогреется до плюс 28 градусов, в Подмосковье ожидается до 30 градусов тепла.

Напомним, ранее в четверг столичная метеослужба объявила желтый уровень опасности.