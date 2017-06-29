Работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса планируют начать в Комсомольском районе Тольятти в июле 2017 года.

На Певческом поле, согласно плану, разместят спорткомплекс, который уместит под своей крышей бассейн, ледовую площадку и универсальный спортивный зал. Всего залов, где смогут тренироваться дети и взрослые, планируется восемь, сообщает TltGorod.

Жители Комсомольского района уже давно ждут это важное событие. Впрочем, значимым оно станет для всего Тольятти. Как отметил глава Комсомольского района Артем Анисимов, перед подрядчиком стоит задача ввести данный объект в эксплуатацию в 2018 году.