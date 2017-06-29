Русская православная церковь (РПЦ) не одобрят сбор подписей против фильма «Матильда», организованный Ханты-Мансийской епархией. Об этом сообщил представитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильма «Матильда». Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции (правда, хорошо бы для начала фильм посмотреть). При этом централизованный сбор подписей по приходам в епархии за запрет фильма считаю ошибкой», — написал Легойда на своей странице в Facebook.

В июне митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел объявил о начале сбора подписей против проката фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». В петиции, размещенной в интернете, фильм назван «сознательной антиисторической подделкой, направленной на формирование <…> ложного образа российского императора Николая II и членов его семьи». Подписи должны бить представлены в епархию до 1 сентября.