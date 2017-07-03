Федеральная налоговая служба (ФНС) за пять месяцев 2017 года получила на 57,4% больше налоговых платежей от предприятий-банкротов, чем год назад. Такого результата удалось достичь благодаря тому, что штрафовать за неуплату налогов стали арбитражных управляющих и банки, в которых у должников открыты счета, сообщили «Известиям» в ФНС. Впрочем, как утверждают юристы, требование об уплате налогов при банкротстве в первоочередном порядке законом до сих пор не установлено, хотя и есть судебные прецеденты.

Согласно действующему законодательству, при проведении процедуры банкротства предприятия платят налоги в последнюю очередь: приоритет у кредиторов первой очереди и долги по зарплате сотрудникам. Однако налоговую службу подобное положение вещей не устраивало.

— Такой подход фактически легализует схему уклонения от уплаты налогов, — заявили «Известиям» в пресс-службе ФНС.

Одним из главных действующих лиц в процедуре банкротства является арбитражный управляющий — специалист, который занимается банкротством предприятия от начала и до конца. Он является членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и подконтролен арбитражному суду. Когда стартует процедура банкротства, управляющий закрывает все банковские счета должника за исключением одного, на котором и аккумулируются все деньги.

Этот счет подконтролен только арбитражному управляющему. Именно он решает, какие долги нужно заплатить в первую очередь. И далеко не всегда управляющие принимают решение в пользу уплаты налогов.

В ФНС всё же нашли способ мотивировать арбитражных управляющих платить долги по налогам: служба взыскивает с арбитражных управляющих всю сумму задолженности, а также может оштрафовать и банк, в котором открыты счета должника. Штраф может составлять до 30% от общей суммы задолженности, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФНС.

— Подается жалоба на недобросовестные действия арбитражного управляющего с целью взыскания с него убытков. Соответствующая кредитная организация привлекается к ответственности в виде штрафа. При этом с такой кредитной организации также могут быть взысканы и убытки, которые были причинены бюджету на сумму неуплаченных должником налогов, — подчеркнули в ФНС.

В случае неуплаты налогов могут быть оспорены и сделки должника с контрагентами, предупредили в налоговой службе. Благодаря этим мерам в январе-мае ФНС получила на 57,4% больше платежей от предприятий-банкротов — 16,2 млрд рублей против 10,29 млрд рублей годом ранее.

Юрист юридической компании «Мосты» Анна Захарова отметила, что банк может быть оштрафован только до начала процедуры банкротства или на самой ранней ее стадии. Потом это уже исключено, поскольку счетом в банке распоряжается только управляющий.

— Арбитражный управляющий должен соблюдать баланс интересов кредиторов и должника. Однако закон о банкротстве юрлиц имеет пробелы, которые позволяют недобросовестным должникам и арбитражным управляющим, формально действующим в рамках закона, злоупотреблять правами. ФНС может написать на арбитражного управляющего жалобу в арбитражный суд или в СРО, в которой он зарегистрирован, и таким образом взыскать с него задолженность, — рассказала «Известиям» Анна Захарова.

Замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова подчеркнула, что за последние годы практика работы ФНС в отношении банкротства существенно изменилась.

— Распространяется практика взыскания налогов с бенефициаров организации-должника — руководителей и собственников. Также участилась практика заключения мировых соглашений, предусматривающих поэтапное погашение задолженности вместо банкротства, — рассказала «Известиям» Вера Кононова.

По ее словам, эти процессы, с одной стороны, указывают на создание условий для повышения налоговой дисциплины.

— Но не нужно забывать, что наша налоговая система и так налагает высокую нагрузку на организации в части выплат и отчетности по ним, — заявила эксперт.

Как ранее поясняли «Известиям» в ФНС, характерным примером злоупотреблений можно назвать случай с «дочкой» признанного банкротом Пробизнесбанка. Бенефициары банка в прошлом году добились включения своих требований почти на 2 млрд рублей в третью очередь реестра кредиторов. В этом споре недобросовестный иностранный акционер без реальных оснований пытался приобрести статус кредитора, чтобы получить возможность контроля за процедурой банкротства должника, которым он сам же неэффективно управлял.