Решение Порошенко о смене статуса Крыма — «это чисто ритуальное действие, вполне в духе киевского режима». Таким образом глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сообщения о планах Киева изменить статус полуострова в конституции Украины на своей странице в Facebook.

Глава полуострова отметил, что в мире все понимают, что Крым больше никогда не будет украинским, однако Киеву выгодно постоянно «подогревать крымскую тему» и демонстрировать какие-то виртуальные победы, сообщает RT. Аксенов убежден, что если украинские власти перестанут «создавать шумовые эффекты в информационном пространстве», особенно в направлении России, то от них отвернутся западные спонсоры, «а собственный народ начнет задавать опасные вопросы».

Ранее «Известия» писали о том, что президент Украины Петр Порошенко поручил конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма.