Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет с официальным визитом в Россию, где примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и форуме субъектов двух стран.

В сообщении пресс-службы президента Белоруссии сказано, что в ходе заседания ВГС 30 июня будут обсуждаться важнейшие вопросы взаимодействия Москвы и Минска.

«Ожидается, что перед заседанием Высшего государственного совета состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят наиболее важные вопросы взаимодействия стран», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко обсудят взаимодействие России и Белоруссии не только в двустороннем формате, но и в интеграционных форматах.

Лидеры двух стран также примут участие в заседании четвертого форума регионов Белоруссии и России. Заседание будет посвящено развитию интеграции регионов двух стран в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.