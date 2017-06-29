«Роснефть» и китайская BEIJING GAS закрыли сделку по покупке 20% акций «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ) на $1,1 млрд, сообщила компания.

«ПАО «НК «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited (далее Beijing Gas) закрыли сделку купли-продажи 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»). Цена приобретенной 20% доли составила около $1,1 млрд», — говорится в сообщении.

Таким образом, китайская компания купила долю в одном из «крупнейших добывающих месторождений Восточной Сибири с развитой инфраструктурой». «Роснефть», в свою очередь, получила возможность выйти на внутренний газовый рынок Китая.

«Реализация проекта по вхождению корпорации Beijing Gas в предприятие «Верхнечонскнефтегаз» позволит нам выйти на быстрорастущий рынок КНР. Для нас восточное направление является одним из наиболее перспективных и стратегически важных», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.