Мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию открытия движения на транспортно-пересадочном узле «Солнечная», находящемся на территории одноименной станции Киевского направления Московской железной дороги.

Собянин отметил, что власти стали уделять больше внимания пригородному сообщению, так как оно является важным для жителей столицы, сообщает телеканал «360».

Как отметил мэр, сегодня запускается «сразу два проекта» — работа новой платформы в Переделкино и Солнцево, а также новый подвижной состав «Иволга», разработанный отечественными производителями.

ТПУ «Солнечная» находится в Солнцево. Благодаря новому узлу будет обеспечена транспортная доступность этого района, а также Троицкого и Новомосковского административных округов, связывая центральную часть ЗАО с ТиНАО. Ожидается, что после открытия станции пассажиропоток вырастет в 1,5 раза, то есть до 5,5 млн человек в год.