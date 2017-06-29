Республика Удмуртия стала одним из лидеров в России по росту числа пациентов с острым гепатитом А. Показатель в январе–мае 2017 года составил 7,4 на 100 тыс. человек.

Средний показатель в регионе находится на уровне 1,8. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике ИА «Сусанин» сообщили, что в данный момент никаких вспышек не зафиксировано.

В среднем заболеваемость острым гепатитом А в январе–мае текущего года выросла в России в два раза и составила 3,22 на 100 тыс. жителей против 1,63 в январе–мае 2016 года. Гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус опасен тем, что им можно заразиться не только при приеме пищи, но и через прикосновение, если вовремя не вымыть руки. Очень незначительная доля людей, инфицированных гепатитом А, может умереть от молниеносного гепатита. Эпидемии могут носить взрывной характер и приводить к значительным экономическим убыткам.