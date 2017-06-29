Продление ответных российских мер на санкции Евросоюза до конца 2018 года поможет защитить инвестиции производителей и даст им больше определенности для планирования. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, передает «РИА Новости».

«Очень правильное решение о продлении именно до конца 2018 года, это поможет правильно сориентировать бизнес», — подчеркнул он.

По словам главы ТПП, в случае продления санкций на три месяца или полгода предпринимателям трудно принимать решения об инвестициях, так как многие проекты замкнуты на аграрный сектор, производство продуктов питания.

Продление контрсанкций именно до конца 2018 года поможет планировать, особенно в случае коротких инвестиций, пояснил Сергей Катырин.

В четверг Дмитрий Медведев сообщил, что правительство РФ внесет президенту предложения о продлении ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года.