Дарья Старикова, которая обратилась к Владимиру Путину во время «прямой линии», проходит лечение в одном из ведущих онкологических центров России — Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена. Лечение за рубежом пациентке не требуется. Так в Минздраве прокомментировали появление в СМИ информации о направлении пациентки на лечение за рубеж.

Стариковой проведен необходимый комплекс диагностических мероприятий, а также начато самое современное лечение, отметили в ведомстве.

«К лечению Дарьи привлечены не только ведущие российские, но и ведущие европейские онкологи. Ее состояние оценивается медиками как стабильное. Планируется, что после проведения курсов химиоэмболизации будет проведена операция, в которой также примут участие зарубежные специалисты», — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что «в связи с этим в настоящее время направление Дарьи на лечение за рубеж не требуется».