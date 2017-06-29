В Севастополе после жалоб горожан остановлено строительство жилого комплекса на улице Коломийца, 6, вплотную прилегающего к школе №22. Вместо многоэтажных домов застройщик возведет здание для музыкальной школы №1, которое сможет вместить более 500 учеников.

Как передает ИА SevastopolMedia, новое образовательное учреждение будет в пять раз больше действующего. В учебном заведении помимо музыкальных классов будут действовать отделение изобразительных искусств, мастерские рисунка, живописи, скульптуры, а также подготовительное отделение.

Школа станет первым в Севастополе образовательным учреждением, доступным для маломобильных групп населения. Власти также договорились с застройщиком о строительстве детского сада и общеобразовательной школы в другом районе города.