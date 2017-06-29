В Алтайском крае Фонд имущества в июле снова попытается продать бывший магазин «Сухов с сыновьями», являющийся памятником архитектуры, за один рубль. К нему прилагается земельный участок стоимостью 20 млн рублей. В прошлый раз покупатель на заманчивое предложение так и не нашелся.

Перед выставкой на продажу для здания подготовили проект реставрации. По плану ему должны вернуть исторический облик, который сейчас мало кто вспомнит после пожара в 1997 году. Покупателя для памятника найти будет сложно. Фактически покупка обойдется в 20 млн рублей, но у зданий этой части города могут быть скрытые повреждения из-за высоких грунтовых вод, сообщает altapress.ru.

Бывший магазин «Сухов с сыновьями» построен около 100 лет назад. Располагается он на улице Мало-Тобольской, дом 36 (второй адрес — Социалистический проспект, дом 12). До 1997 года там располагалось бюро технической инвентаризации. Сейчас здание заброшено.