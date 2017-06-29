Прощание с бывшим солистом поп-группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым пройдет 1 июля в Похоронном доме-некрополе «Троекурово» в Москве. Сообщение об этом опубликовано на странице артиста в Facebook.

«Прощание с другом и артистом состоится 1 июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Экс-солист «Иванушек» ушел из жизни в возрасте 47 лет в результате остановки сердца в четверг, 29 июня, утром. В среду, 28 июня, он был экстренно госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

Гражданская супруга музыканта Александра Куцевол в четверг заявила, что похорон не будет, вместо них проведут кремацию.