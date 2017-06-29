Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вопрос о возможной точке в деле об убийстве Бориса Немцова следует задавать не Кремлю, а следственным органам.

«Это надо обращаться к нашим следственным органам, это не вопрос Кремля», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее в Московском окружном военном суде коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными в убийстве Бориса Немцова. Сторона защиты намерена обжаловать приговор, который будет вынесен на основании данного решения.

«Адвокаты всех подсудимых намерены обжаловать приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных. Это обсуждалось ранее, и все пришли к такому решению», — цитирует агентство «Интерфакс» Артема Сарбашева, адвоката подсудимого Анзора Губашева.

Потерпевшие по данному уголовному делу согласны с вынесенным вердиктом. Вадим Прохоров, адвокат семьи Немцова, сказал, что «после сегодняшнего вердикта у следствия нет других вариантов, кроме как искать заказчиков и организаторов преступления».