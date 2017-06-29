Российские компании готовы принять участие в модернизации ТЭС во Вьетнаме и строительстве новых станций. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.

«Наши компании готовы участвовать в модернизации того, что было построено в СССР, и в сооружении новых объектов», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сотрудничество России и Вьетнама в электроэнергетики открывает широкие возможности для обеих сторон. Президент напомнил, что «Силовые машины» уже возводят в республике ТЭС «Лонг Фу-1».

Контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» общей мощностью 1200 МВт был заключен Vietnam Oil and Gas Group и международным консорциумом PM-PTSC во главе с «Силовыми машинами» в декабре 2014 года.