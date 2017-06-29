Суд вынесет приговор подсудимым, признанным виновными по делу об убийстве политика Бориса Немцова, 4 июля. Об этом пишут «РИА Новости».

Коллегия присяжных признала всех пятерых фигурантов данного дела виновными. По их мнению, никто из обвиняемых не заслуживает снисхождения.

«Присяжные заседатели, я благодарю вас за проделанную работу. Спасибо, на этом ваша работа закончена. Вы сможете приходить самостоятельно на другие судебные заседания, если пожелаете», — отметил судья.

На вынесение вердикта подсудимым ушло почти 13 часов. Обвиняемыми по данному делу проходили Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов.