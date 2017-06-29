Власти Москвы и Сеула подписали меморандум о продолжении сотрудничества между правительствами двух столиц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наши города очень похожи по тем проблемам, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и решать эти проблемы нужно вместе, пользуясь опытом и потенциалом двух городов», — сказал Собянин.

В свою очередь, мэр столицы Южной Кореи Пак Вон Сун выразил благодарность московскому коллеге и заявил о согласии со словами Собянина.

«Москва и Сеул уже 26 лет являются городами-побратимами, и между ними существует огромный потенциал сотрудничества. У больших городов похожие вызовы: транспортная проблема, бытовые отходы, вопрос развития инфраструктуры.В то же время у городов есть очень много общего, у Москвы и Сеула есть чем поделиться друг с другом», — сказал Пак Вон Сун.

Также он отметил, что новоизбранный президент Южной Кореи ранее заявлял о готовности новой администрации укреплять и реализовывать стратегическое взаимодействие.