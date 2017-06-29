В Амурской области изменились условия получения материнского капитала. Теперь региональная выплата доступна только обладателям недвижимости не дороже 100 тыс. рублей, это в два раза меньше граждан, чем раньше.

По изменившимся правилам, семью должны признать не только нуждающейся в улучшении жилищных условий, но и малоимущей. Сам капитал также уменьшился и теперь составляет 100 тыс. рублей. Он выдается один раз при рождении третьего и последующего ребенка, отмечает ИА «Амур.инфо».

За последние пять месяцев выплату получили около 150 семей. В прошлом году их было больше тысячи. Власти предлагают расширить возможности использования регионального материнского капитала.