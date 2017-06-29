Власти Пензы наградят 70 семейных пар медалями «За любовь и верность» в День любви и верности. Особой награды будут удостоены супружеские пары, прожившие в браке 25 и более лет.

Торжественная церемония награждения пройдет 7 июля в органном зале областной филармонии, сообщает ИА «Пенза-пресс».

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Покровителями праздника являются святые Петр и Феврония, чья история любви описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских». Согласно легенде, вылечившая князя Петра Феврония исцелила его от серьезной болезни, после чего он женился на ней. Супруги прожили жизнь в верности и любви и умерли в один день. Мощи святых покоятся в Свято-Троицком монастыре Мурома. Символом праздника была выбрана ромашка, которая олицетворяет нежность и верность.