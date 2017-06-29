В ближайшие два года в России будет построено 36 оптово-распределительных центров. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в программе «Поздняков», которая выйдет на НТВ в понедельник, передает «Интерфакс».

«В течение трех лет у нас появится 36 оптово-распределительных центров по всей стране», — уточнил он.

Таким образом, планируется решить проблему с сезонными колебаниями цен на некоторые виды продовольствия.

По словам министра сельского хозяйства, он не прогнозирует скачков цен на продовольствие, поскольку дефицита не будет.

«По крайней мере, не предполагается по тем или иным видам продукции, которая производится у нас в России», — отметил Александр Ткачев.