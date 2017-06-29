В мэрии столицы Марий Эл произошли кадровые изменения. Первым вице-мэром Йошкар-Олы назначен Антон Трудинов. До этого он занимал пост руководителя аппарата государственного собрания республики.

Как отмечает ИА «МариМедиа», Трудинов награжден Почетной грамотой министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Марий Эл.

С кандидатурой на место первого заместителя главы Йошкар-Олы власти не могли определиться около трех недель. Ранее этот пост занимал Владимир Галушкин. Сообщалось, что он подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.