ПФК ЦСКА объявил о решении продлить контракт с бразильским футболистом Марио Фернандесом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Прежнее соглашение истекало летом 2019 года. Новый договор рассчитан до конца сезона-2021/22. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €16 млн. Таким образом, Фернандес является самым дорогим игроком ПФК.

26-летний защитник играет за «армейцев» с 2012 года. В составе команды он провел 164 матча и выиграл три чемпионских титула, Кубок и дважды Суперкубок России.