Россия за неделю увеличила международные резервы на 0,6%, по состоянию на 23 июня они составили $408,8 млрд, тогда как на 16 июня достигали $406,4 млрд, сообщает Центробанк.

Золотовалютные резервы России состоят из высоколиквидных иностранных активов, имеющихся в распоряжении ЦБ РФ и правительства страны. В резервы входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и средства в иностранной валюте.

«Объем международных резервов за неделю, с 16 по 23 июня, увеличился на $2,4 млрд, или на 0,6%, главным образом в результате размещения Минфином России облигаций внешнего облигационного займа РФ», — сообщает регулятор.

Всего за 2016 год золотовалютные резервы России выросли на 2,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в начале августа 2008 года, когда объем накоплений составил $598 млрд. В 2017 году размер резервов достиг $400 млрд, что сравнилось с показателем 2014 года.