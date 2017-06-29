Роскачество провело исследование сортов сыра «Российский» и выяснило, что высококачественного продукта на российских прилавках нет.

В исследование Роскачества вошли 30 самых популярных брендов сыра сорта «Российский», произведенных в РФ и Белоруссии. Все образцы исследовались по 77 параметрам, среди которых — наличие плесени и бактерий, растительных жиров и антибиотиков, а также такие качества, как вкус, запах и консистенция.

По итогам анализов не подтвердилось распространенное мнение об использовании пальмового масла при производстве «Российского» сыра, но в некоторых образцах были обнаружены антибиотики и нарушения маркировки. В итоге ни один сыр не дотянул до высоких стандартов качества.

Исследование также выявило массовое несоответствие товаров ГОСТу. Все семь сыров, сделанных по ГОСТу, были недозрелыми.