Председатель КНР Си Цзиньпин 3 июля прибывает в Россию с официальным визитом. Главной темой переговоров президента России Владимира Путина с лидером КНР станет активизация экономического сотрудничества. Планируется подписание контрактов между компаниями двух стран . По данным «Известий», которые подтвердили источники в бизнес-кругах Китая, пакет соглашений включает, в частности, сделку «Роснефти» с китайской газовой компанией Beijing Gas на $1,1 млрд . Важным итогом визита станет подписание Плана действий Москвы и Пекина на ближайшие четыре года.

Несмотря на то что крупные контракты, готовящиеся к подписанию в ходе визитов председателя КНР в разные страны, прорабатываются заранее, Пекин традиционно сообщает о них лишь по итогам официальных мероприятий. Но на этот раз Китай изменил традиции, загодя объявив, что в Москве китайские и российские компании подпишут несколько десятков соглашений общим объемом в $10 млрд. Сумму назвал помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай на совместном брифинге МИДа и минфина Китая в четверг.

Одной из сделок, по данным «Известий», которые подтвердили в китайских бизнес-кругах, должен стать контракт по газу между «Роснефтью» и китайской Beijing Gas на $1,1 млрд, что позволит российской компании выйти на внутренний газовый рынок Китая. По информации «Известий» из российских дипломатических кругов , в ходе визита будут подписаны меморандумы о взаимопонимании между Газпромбанком и 2–3 китайскими компаниями, «Газпром нефтью» и Zhongman Petroleum, «Мечелом» и China Minmetals Corp., а также соглашение о совместном кинопроизводстве.

Как рассказал «Известиям» источник в российском дипломатическом ведомстве, в политической повестке встреч значатся три документа, «носящие общий декларативный характер»: План действий России и Китая в различных сферах сотрудничества на ближайшие четыре года и два совместных заявления — по международной обстановке и текущему состоянию двустороннего взаимодействия. На уровне внешнеполитических ведомств стороны намереваются принять совместное заявление о ситуации на Корейском полуострове.

Советник-посланник посольства России в Китае Георгий Зиновьев напомнил «Известиям», что все предыдущие поездки Владимира Путина в Китай и прежние визиты Си Цзиньпина в Россию неизменно заканчивались подписанием солидного пакета документов — как межправительственных и межведомственных, так и на уровне компаний.

— Есть все основания полагать, что июльский визит председателя Си Цзиньпина не станет исключением и можно ожидать достижения весомых результатов, — отметил дипломат.

В 2016 году объем российско-китайской торговли составил почти $70 млрд, торговая статистика за первые пять месяцев нынешнего года подтверждает заметный рост — на 37%. Новые контракты, которые в начале следующей недели будут подписаны в Москве, позволят России и Китаю уже в этом году выйти на объем торговли в $80 млрд.