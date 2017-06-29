Работу Владимира Путина на посту президента России одобряет 81% граждан РФ, свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра».

При этом только 44% опрошенных заявили, что довольны деятельностью Дмитрия Медведева в должности премьер-министра РФ, а 55% утверждают, что недовольны его работой. В целом деятельность правительства положительно оценивают 48% респондентов, недовольство высказал 51%, передает «Интерфакс».

Работу Госдумы одобрил 41% опрошенных, несогласие выразили 57%. Деятельностью губернаторов удовлетворены 53% участников исследование, 46% не согласились с этим утверждением.

Кроме того, 15% опрошенных заявили, что не доверяют никому из российских политиков, 14% утверждают, что не интересуются политикой вообще. Опрос был проведен среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.