Террорист Андерс Брейвик считает, что в норвежской тюрьме нарушаются его права. Соответствующую жалобу он подал в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил адвокат Брейвика Эйстейн Стуррвик в эфире Норвежской государственной телерадиокомпании.

Стуррвик заявил, что осужденный убийца страдает от чрезмерной изоляции, в связи с чем ухудшается психологическое состояние заключенного. Сторона защиты хочет добиться для Брейвика права на общение с другими заключенными. Отмечается, что на данный момент круг общения Брейвика ограничивается адвокатом и персоналом норвежской тюрьмы. Осужденный считает, что его права нарушаются. В качестве аргумента он в частности приводит тот факт, что его письма подвергаются цензуре.

Жалоба в ЕСПЧ изложена на 13 страницах и содержит примеры вердиктов по аналогичным делам. Ранее Андерс неоднократно подавал жалобы на неподобающие условия его содержания в тюрьме, однако ни Апелляционный суд, ни Верховный суд Норвегии не удовлетворили его иски.

Андерс Брейвик находится в тюрьме с 2012 года после совершения двойного теракта в Норвегии, жертвами которого стали 77 человек. Суд приговорил его к 21 году лишения свободы. После вынесения приговора Брейвик сознался в совершении терактов, однако вины своей не признал.