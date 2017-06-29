В Краснодаре пьяный подросток устроил ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, в районе улицы Талалихина 17-летний водитель на автомобиле Land Rover столкнулся с «Газелью» дорожно-строительной компании. От удара грузовик наехал на пятерых рабочих, ремонтировавших участок дороги.

В результате аварии погиб 40-летний рабочий, еще четверо оказались в больнице с тяжелыми травмами.

В ДТП пострадал и водитель внедорожника. Как выяснилось, у подростка нет водительского удостоверения.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что несовершеннолетний является близким родственником экс-начальника УВД по городу.

В прокуратуре Краснодарского края подчеркнули, что по результатам освидетельствования в крови виновника ДТП обнаружен алкоголь.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.