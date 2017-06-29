Суд Брянска вынес приговор по делу бывшего исполнительного директора ООО «Травел Телеком». Александр Андрюшин, обвиненный в мошенничестве в особо крупном размере, получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как установило следствие, Андрюшин похитил с марта по август 2010 года более 11,5 млн рублей. Эту сумму он получил от восьми жителей Брянска за паи, которые давали право на квартиры в строящемся доме. Позже он покинул страну и был объявлен в международный розыск.

Бизнесмен был депортирован из Мексики в Россию в 2016 году и помещен в СИЗО Брянска, передает интернет-газета «Брянские новости».