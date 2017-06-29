Территория Северного Арктического федерального университета им М. В. Ломоносова (САФУ) в Архангельске будет благоустроена к предстоящему началу учебного года.

Как сообщает News29, на территории трех учебных корпусах университета появятся рекреационные зоны, где студенты смогут разместиться в перерывах между занятиями. За вторым учебным корпусом в ближайшее время будет доработана существующая парковка на 40 машино-мест и появится пешеходная аллея. Помимо этого, в рамках обустройства здания нового общежития будет оборудована комната отдыха и занятий для проживающих.

Предполагается, что главным нововведением станет появление «Арктической аллеи» за главным корпусом университета, где появится небольшой фонтан. Территорию северодвинского филиала вуза студенты облагородят лавочками, урнами и информационными табличками.

Мероприятия по благоустройству территории проведут в рамках II университетского общественного форума «САФУ — наш дом».