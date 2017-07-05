Корейские компании — в частности, государственная корпорация KOGAS — ведут переговоры с «Газпромом» об увеличении закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), рассказал «Известиям» замминистра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Во Тайчи. В первую очередь корейцев привлекает цена — с падением стоимости газа российский СПГ стал одним из самых дешевых в Юго-Восточной Азии. Если сейчас он занимает всего 7% (порядка 2 млн т) из общего газового импорта страны, то к 2020 году эта доля вырастет до 15% (5 млн т), прогнозируют в японском Институте экономики энергетики (IEEJ).

Пока Южную Корею нельзя назвать крупным покупателем российского СПГ. В прошлом году, по данным оператора единственного российского СПГ-завода на Сахалине «Сахалин Энерджи» (осваивает Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа с суммарными запасами в 500 млрд куб. м газа), корейцы закупили у России порядка 1,9 млн т СПГ, что составляет всего 17% от общего объема производства завода. Однако уже по итогам этого года Корея планирует увеличить объем закупок до 2,5 млн т, а к 2020 году — до 7 млн т, сообщил «Известиям» Во Тайчи.

— Последние 20 лет наши ученые искали новые ресурсы газа на шельфе страны, но работы не принесли плодов. К счастью для нас, цены на нефть и газ сейчас довольно невысокие, что дает нам возможность отказаться от дальнейших поисков и перейти к заключению долгосрочных контрактов на поставки — до сих пор мы покупали российский газ в основном на спотовом рынке, — рассказал замминистра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

Переговоры стартовали весной, но пока об основных условиях нового контракта договориться не удалось — корейская сторона рассчитывает на скидку, сообщил Во Тайчи, не уточнив ее ожидаемого размера. По его словам, если стороны придут к соглашению, то к 2030 году Корея может увеличить закупки до 10 млн т в год.

Представитель «Газпрома» отказался сообщить условия действующего и обсуждаемого контракта, сославшись на конфиденциальность переговоров, корейская KOGAS на запрос «Известий» не ответила.

По данным Sberbank CIB, порядка 90% российского СПГ «Газпром» продает по контрактам, и всего 10% реализует на спотовом рынке — на него производители «cбрасывают» незаконтрактованный газ по низким ценам. Падение нефтяных фьючерсов и одновременное ослабление курса рубля дали возможность «Газпрому» (ему принадлежит 50% «Сахалин Энерджи») делать значительные скидки по контрактам, тем самым приближая контрактную цену к спотовой, пояснил возникший интерес старший аналитик Moody’s Analytics Крис Лафакис. По расчетам Moody’s, увеличение экспорта СПГ «Газпрома» на 5 млн т даст компании порядка $0,8 млрд дополнительного дохода.

Большую часть импортируемого СПГ Корея, по данным японского Института экономики энергетики, закупает в Катаре (порядка 34%), но появление более близких источников газа сократит его долю к 2020 году до 20%, а к 2030 — до 2–3%, считают в IEEJ. Доля «Газпрома» в закупках газа Кореей едва достигает 7%, но увеличение мощностей, в том числе и запуск ямальского СПГ-завода компании НОВАТЭК (16,5 млн т в год), сделает российский газ более привлекательным и приведет к увеличению российской доли на корейском рынке до 44% (17 млн т) к 2030 году, уверены японские аналитики.

Согласно планам «Газпрома», в 2021 году завод должен увеличить свое производство на 5 млн т. Причем Корее придется вступить в конкуренцию за газ с соседней Японией, являющейся основным покупателем (в 2016 году — порядка 67%, 7,3 млн т) СПГ с российского завода еще с момента его запуска в 2009 году. Впрочем, стартовавшая в Японии программа диверсификации источников энергии снизит закупки российского газа в пользу СПГ из США, прогнозируют аналитики IEEJ.