Киев намерен обжаловать штраф Европейского вещательного союза (EBU) в 15 млн евро, наложенный на Украину в связи с нарушением правил проведения конкурса «Евровидение - 2017». Об этом РБК заявил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

Таким образом, EBU решил наказать страну за недопуск российской участницы Юлии Самойловой. Аласания полагает, что EBU таким образом пытается «сохранить лицо» и не отстранять Украину от участия в конкурсе на год-два, ограничившись штрафом. Он также добавил, что «санкции точно также ожидают Россию», поскольку на конкурс отправилась участница, нарушавшая законы Украины. Аласания также отметил, что не НОТУ решала вопрос о допуске российской участницы в страну, поскольку «это работа СБУ».

Как сообщает телеканал «360», EBU также намерен выдвинуть отдельный иск, чтобы наказать НОТУ «по политическим причинам».