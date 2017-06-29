Евросоюз поддерживает Парижское соглашение по климату, но работает для совместного решения с США по данному вопросу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с лидерами шести стран ЕС.

Меркель заявила, что в ЕС хотят именно совместного поиска решения по вопросу изменения климата. Канцлер напомнила, что эта тема будет одной из основных на саммите G20 в Гамбурге.

«Мы работаем над тем, что мы, с одной стороны, говорим, что поддерживаем Париж, но мы и работаем над тем, что мы ищем совместного решения», — заявила Меркель.

Канцлер Германии не исключила, что по итогам саммита будет принято совместное заявление по вопросам климата и другим темам.

Ранее Меркель заявила, что кроме климатической темы на саммите G20 будут подняты вопросы поддержки свободной торговли, развития Африки, миграции, борьбы с терроризмом.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату, назвав его «нечестным» по отношению к своей стране. Это решение подверглось критике со стороны других стран — участниц соглашения, которые отметили, что договор практически лишается своего смысла без участия в нем США. При этом ряд экспертов отметили, что спасти соглашение мог бы Китай.