Необычную активность летучих мышей отмечают жители Красноярска. Животные залетают в квартиры в ночное время через открытые окна, а вот выбраться обратно сами не могут.

Специалисты парка флоры и фауны «Роев ручей» предупреждают граждан, что с приходом жары летучие мыши действительно активизируются. Охотятся животные естественно по ночам, а днем отсыпаются в подвалах и на чердаках. В квартиры летучие мыши залетают, путая их с пещерами. Животных можно не бояться, но брать в руки все-таки опасно, сообщает Сибирское агентство новостей.

Директор парка Андрей Горбань отмечает, что укус летучей мыши может вызвать опасные заболевания — например, гнойную рану. Милых на вид созданий можно брать только защищенными руками, но постараться выпустить на улицу — необходимо.