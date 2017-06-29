Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и власти Краснодарского края запускают проект #ЯнеМогуУвидетьМоре, целью которого является борьба с незаконной установкой шлагбаумов на пляжах. В случае отсутствия свободного прохода к морю люди смогут оперативно пожаловаться на произвол арендаторов, сфотографировав место и указав адрес. Общедоступной является береговая полоса моря шириной 20 м.

Как передает ИА KrasnodarMedia, с начала летнего сезона поступило уже три обращения о данном нарушении. Заборы и шлагбаумы, мешающие проходу на пляж, — вне закона, если категория объекта не предполагает установленных законодательством ограничений (например, охраняемые объекты).